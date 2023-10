Infortunio Osimhen, Gazzetta: problemi nell'estensione del ginocchio

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di Victor Osimhen:

"Poi nella giornata di sabato, prima il giocatore è stato sottoposto a una visita in cui è emerso un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. E nelle prove di estensione dello stesso arto è sorto un dolore anche al tendine del ginocchio, motivo per il quale nel primo pomeriggio di sabato l’atleta è stato sottoposto, sempre in Portogallo, a una risonanza magnetica sulla quale lo staff nigeriano non ha dato notizia, rimandando alla domenica ogni comunicazione".