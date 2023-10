Infortunio Osimhen, Gazzetta: il silenzio sul ginocchio inquieta, ma c'è una speranza

Notizie calcio. Il Napoli aspetta di conoscere le condizioni dell'infortunio di Victor Osimhen: il centravanti si è fermato dopo meno di un' ora di gioco nell'amichevole tra la sua Nigeria e l'Arabia Saudita per un problema al ginocchio ed ora è atteso in Italia per ulteriori esami.

Infortunio Osimhen, aggiornamento tempi di recupero

Le condizioni di Osimhen verranno valutate nella giornata di domani con esami strumentali direttamente dal club azzurro (con i conseguenti tempi di recupero), ma le voci che rimbalzano dalla Nigeria destano non poche preoccupazioni. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

È stato preferito il silenzio, che un po’ inquieta, visto anche quanto trapela non è confortante. Ieri mattina, dopo la notte di riposo, il centravanti è stato sottoposto a una visita da parte dei medici della nazionale nigeriana che hanno riscontrato un dolore lieve alle fibre muscolari del bicipite femorale destro, potrebbe anche trattarsi di una semplice contrattura. Ma il problema sarebbe anche al tendine del ginocchio destro. E per questo motivo nel pomeriggio l’atleta è stato sottoposto a risonanza magnetica i cui risultati saranno comunicati solo oggi. Ma intanto la preoccupazione sale perché a questo punto l’atleta dovrà essere sottoposto a una serie di test perché non corra rischi la stabilità del ginocchio e anche ovviamente della coscia che deve ritrovare la perfetta elasticità visto l’eccellente macchina fisica che il cannoniere del Napoli sollecita continuamente.