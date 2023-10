Infortunio Osimhen, Gazzetta: Garcia si gioca il futuro al Napoli senza il giocatore migliore

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la grave perdita di Osimhen per Garcia:

"Rudi Garcia si gioca il futuro al Napoli senza il giocatore migliore, l’unico terminale di un gioco ancora balbettante con la nuova guida tecnica. L’anno scorso, con Simeone e Raspadori appena arrivati, gli azzurri sopperirono benissimo all’infortunio di settembre di Osimhen: vincendo sei partite su sei, anche con risultati eclatanti, vedi il 6-1 ad Amsterdam, peggior sconfitta a livello internazionale in casa per l’Ajax. L’argentino segnò in quelle sei gare tre reti e il bolognese arrivò a quattro. Quella squadra aveva già trovato i propri equilibri e sapeva farli funzionare al di là degli interpreti. Questo Napoli invece sta incontrando molte più difficoltà e sabato a Verona Garcia dovrà trovare la soluzione migliore per tornare alla vittoria"