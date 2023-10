Infortunio Osimhen, ballottaggio Simeone-Raspadori a Verona? Garcia pensa alla mossa a sorpresa

Notizie calcio. Il Napoli e Rudi Garcia restano in attesa di conoscere le condizioni di Victor Osimhen, uscito anzitempo ieri nell'amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita.

In vista di Verona-Napoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso Garcia starebbe pensando anche ad una mossa a sorpresa qualora Osimhen non dovesse recuperare:

Dunque a questo punto il favorito sarà l’ex Giovanni Simeone. L’argentino già a Lecce è partito titolare da centravanti, quando Garcia aveva deciso di far riposare un po’ Osimhen in vista della sfida con il Real Madrid. Il Cholito è andato già in gol contro l’Udinese, entrando dalla panchina, e spera di avere nuove occasioni da sfruttare. L’altro candidato è Giacomo Raspadori, schierato titolare come punta centrale ieri sera da Luciano Spalletti in Nazionale, contro Malta. In gol c’è andato l’altro Jack, Bonaventura, ma il bolognese è sempre competitivo. E chissà che Garcia non pensi di schierarlo insieme a Simeone con il 4-2-3-1.