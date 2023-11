Infortunio Olivera, pericolo scampato! Non sarà operato, i dettagli

Ultime notizie Napoli - Mathias Olivera, infortunatosi nel primo tempo nella gara di Bergamo, ieri mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

La sensazione è quella del pericolo scampato. Il Napoli ha temuto il peggio come scrive Repubblica:

"non sarà operato ed è la notizia più bella per il giocatore. Olivera comincerà subito le terapie e resterà fuori circa 6 settimane. Un mese e mezzo, dunque, due al massimo: l’obiettivo è farcela per la Supercoppa"