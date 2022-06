Infortunio Olivera, la diagnosi ufficiale dall'Uruguay

Ultimissime calcio Napoli su Mathias Oliveira, spuntano ulteriori aggiornamenti dall'Uruguay. El Observador conferma i tempi di recupero infortunio Olivera, il secondo colpo del calciomercato del Napoli starà fermo

Infortunio Olivera diagnosi

Diagnosi infortunio Olivera, escluse rotture al ginocchio

Sostituto al minuto 37 di Uruguay Panama per un duro contrasto col giocatore avversario Ronaldo Cordoba, l'esterno azzurro ha lasciato il campo dolorante e in lacrime. Al termine del match è stato subito sottoposto a risonanza magnetica che per fortuna ha escluso rotture al menisco e ai legamenti crociati del ginocchio. Secondo quanto riferito da fonti molto vicine al giocatore all'Observador si tratta di una semplice distorsione interna al ginocchio che lo terrà fuori al massimo un mese e gli consentirà di essere presenti ai nastri di partenza della nuova stagione Ssc Napoli 2022-23 nel ritiro a Dimaro.