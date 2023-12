Infortunio Natan, consulto specialistico per scongiurare l'intervento: i tempi di recupero

Il Napoli deve fare i conti con gli infortunati. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Olivera è ancora indisponibile, si punta a recuperarlo per la final four di Supercoppa Italiana ma non è una missione semplice, si è fermato Natan per una lussazione acromion-claveare alla spalla destra.

Natan

Infortunio Natan, i tempi di recupero

Se il consulto con gli specialisti nei prossimi giorni confermerà la linea conservativa senza intervento chirurgico, potrebbero bastare sei settimane per il recupero di Natan, altrimenti il periodo lontano dai campi diventerà di due mesi. Un’ipotesi realistica è rivederlo in campo a metà febbraio, l’infortunio di Natan potrebbe anche spingere il Napoli a valutare l’acquisto di un centrale veloce come richiesto da Mazzarri senza cedere Ostigard.

