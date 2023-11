Infortunio Meret: i tempi di recupero e la gara del possibile rientro

Calcio Napoli - Alex Meret non ci sarà tra i convocati per la gara di sabato prossimo contro l'Atalanta. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che dà anche gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i tempi di recupero dell'estremo difensore che verrà sostituito da Gollini.

Infortunio Meret, tempi di recupero

Dunque Meret sarà assente sabato nel match contro l'Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il portiere dovrebbe recuperare per la sfida contro L?inter in programma allo stadio Maradona il prossimo 3 dicembre.