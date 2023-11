Infortunio Mario Rui, Mazzarri ha scelto un sostituto inedito per la fascia sinistra

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al possibile sostituto di Mario Rui nella sfida contro l'Atalanta a Bergamo, considerando che Mathias Olivera arriverà a Napoli solo venerdì:

"Natan è un talento da far esplodere ovviamente: difensore centrale, ma all’occorrenza pure terzino sinistro considerando l’infortunio di Mario Rui (è fermo anche Alex Meret). Può giocare in quella posizione pure Alessandro Zanoli, un altro cui la cura Mazzarri può aiutare molto. Nel primo 4- 3- 3 disegnato al Training Center di Castel Volturno c’è stato posto per loro".