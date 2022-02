Infortunio Lozano, oggi sarà a Napoli per ulteriori esami: potrebbe essere in campo tra 20 giorni, ma c'è un rischio da scongiurare

Notizie Napoli calcio. Hirving Lozano oggi sarà a Napoli per sostenere ulteriori controlli medici dopo la lussazione alla spalla rimediata con il Messico. L'edizione odierna di Tuttosport svela i possibili tempi di recupero per l'attaccante azzurro:

"Si attende anche il ritorno di Hirving Lozano che dopo la lussazione alla spalla destra rimediata con la Nazionale qualche giorno fa, è atteso oggi per iniziare gli accertamenti alla spalla destra, quella appunto condizionata dall’infortunio. Dopo gli esami sostenuti a Città del Messico, i cui risultati sono stati condivisi con lo staff medico del Napoli, ora dovrà essere deciso il da farsi: se l’infortunio sarà meno serio del temuto, tra venti giorni sarà in campo, ma in caso di intervento chirurgico, l’attaccante messicano rischia di restare fermo per più di due mesi".