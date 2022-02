Recupero Lozano, Il Mattino: con la spalla immobilizzata non potrà allenarsi, ci vorranno almeno 30 giorni di stop

Notizie Napoli calcio. Lozano è tornato a Napoli per farsi visitare dopo la lussazione alla spalla rimediata con il Messico. L'attaccante non dovrebbe operarsi ma, come riportato da Il Mattino, i tempi di recupero restano piuttosto lunghi.

Ieri è stata controllata la lussazione alla spalla e pare che non debba operarsi. In realtà, una buona notizia solo a metà. Perché in ogni caso si tratta di un accidenti per cui deve restare fermo per almeno 30 giorni. Il vero problema è che la spalla va immobilizzata, dunque Lozano non può neppure allenarsi in palestra come dovrebbe. Da qui i tempi lunghi per il ritorno in campo.