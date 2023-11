Infortunio Lobotka, Tuttosport: previsti nuovi accertamenti dallo staff medico del Napoli

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport lo staff medico del Napoli dovrà fare ulteriori accertamenti sulle condizioni di Lobotka:

"Un po' di apprensione per l'infortunio di Lobotka in Nazionale. Dopo la prima diagnosi da parte dello staff medico della Slovacchia sembra meno grave del previsto, ma dovranno esserci accertamenti da parte dello staff medico del Napoli. L’allenatore conta, comunque, di averlo a disposizione per la trasferta di Bergamo, che aprirà un ciclo di partite infernale per gli azzurri".