Infortunio Lobotka: la reazione di Mazzarri davanti alla tv

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela la reazione di Walter Mazzarri quando ha visto in televisione Stanislav Lobotka avere qualche problema fisico durante il match tra Slovacchia ed Islanda.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Chi invece non è destinato a cambiare né posizione né mansioni è Stanislav Lobotka. L’allenatore ha seguito con apprensione il finale di partita tra Slovacchia e Islanda, in cui il centrocampista ha accusato un leggero fastidio alla caviglia dopo un contrasto nel finale di partita. È stato in grado però di ultimarla e questo ha rasserenato subito Mazzarri. Non esiste, infatti, un sostituto naturale dello slovacco, felicissimo per aver conquistato sul campo la partecipazione alla prossima rassegna continentale"