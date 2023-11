L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alla botta subita da Lobotka in nazionale:

"C’è stato un po’ di spavento per uno scontro che ha coinvolto Lobotka ma lo staff medico del Napoli si è assicurato con i colleghi della Slovacchia. Lobotka ha completato la gara e ha smaltito la contusione rimediata".