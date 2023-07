Infortunio Juan Jesus: arriverà un sostituto, intesa tra ADL e Garcia

Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore, un sostituto per Juan Jesus che si è infortunato. Come svelato da Repubblica c'è intesa tra la società per un nuovo colpo. Juan Jesus si è infortunato e urge un difensore. De Laurentiis e Garcia faranno il punto della situazione al termine del ritiro a Dimaro. Ora il nuovo tecnico ha le idee più chiare su pregi e difetti del suo gruppo.