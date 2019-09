Infortunio Insigne, lo staff medico della SSC Napoli proverà a rimetterlo in sesto per la gara di Champions contro il Liverpool

Ultimissime notizie SSC Napoli - Solo una notte a Bologna, anzi a Casteldebole per la precisione, per Lorenzo Insigne. Lo staff medico della Nazionale ha visitato il capitano della SSC Napoli al suo arrivo e hanno preso atto dell'infortunio muscolare subito durante la gara contro la Juventus. Nulla di particolarmente serio, scrive l'edizione odierna de la Repubblica, che a tal proposito aggiunge:

"L'azzurro non è stato considerato comunque idoneo per affrontare la doppia e faticosa trasferta ( valida per la qualificazione ai prossimi campionati Europei) che attende il gruppo del ct Roberto Mancini, in partenza prima per l’Armenia e successivamente per la Finlandia. Il capitano del Napoli è ritornato in città ieri mattina e si è affidato subito alle esperte mani dello staff sanitario azzurro, che proverà a rimetterlo a disposizione di Ancelotti per la sfida di Champions League del 17 settembre con il Liverpool. Sempre che l’attaccante non riesca a bruciare le tappe ed essere così pronto già per il debutto al San Paolo in campionato con la Samp di Quagliarella, il 14 settembre alle ore 18".