Infortunio Anguissa, Gazzetta: out con il Frosinone, ecco cosa filtra da Castel Volturno sulle sue condizioni

Notizie calcio. L'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Frank Anguissa, ieri assente all'allenamento per un trauma contusivo al piede destro:

Oltre a Elmas si è fermato Frank Anguissa, che non ha partecipato alla seduta di allenamento. Quindi anche il giocatore camerunese deve dare forfait per il match di Coppa Italia. Il suo infortunio però è decisamente meno grave di quello capitato a Elmas: Anguissa ieri ha svolto un lavoro personalizzato in palestra perché nel match contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro.