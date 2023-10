L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito all'infortunio di Zambo Anguissa:

"Non arrivano buone notizie per Garcia, Anguissa non parteciperà agli impegni del Camerun, stamane si sottoporrà agli esami strumentali per il risentimento alla coscia sinistra che l’ha costretto a fermarsi nella gara contro la Fiorentina. Si teme che il problema muscolare lo costringa a qualche settimana di stop, oggi faranno chiarezza gli esami strumentali".