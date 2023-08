Infortuni Napoli: Garcia non è preoccupato, ma ha preso una decisione

Napoli - Sono già saliti oltre i 10 giocatori indisponibili nel Napoli di Rudi Garcia tra il ritiro di Dimaro e quello di Castel di Sangro. Tanti problemi anche muscolari per gli azzurri, infortuni Napoli che però non preoccupano l'allenatore. Saranno importanti le prossime settimane per arrivare al meglio per il campionato.

Rudi Garcia

Infortuni Napoli Garcia: le condizioni

Rudi Garcia non è preoccupato degli infortuni del suo Napoli, ma ha preso una decisione in vista delle prossime settimane. Infatti, come riportato da Repubblica, l'allenatore del Napoli si è consultato con i suoi collaboratori e ha deciso di abbassare i ritmi di lavoro: giovedì pomeriggio ha cambiato programma e ha concesso riposo e ieri ha optato per allenamento con sfide di calcio-tennis.

Ora l'obiettivo del Napoli è quello di arrivare al meglio per l'inizio del campionato, con la squadra in condizione ottimale dei giocatori per poter affrontare al top alla prima di Serie A con il Frosinone.