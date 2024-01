Infortuni Napoli: le ultime notizie sulle condizioni dei calciatori in vista della Supercoppa

Napoli - Il Napoli intanto si concentra sulla semifinale di Supercoppa Italiana in programma domani sera a Riad contro la Fiorentina. Buone notizie per Mazzarri sul fronte infermeria. Piotr Zielinski torna tra i disponibili. Demme ha effettuato la risonanza magnetica che ha escluso problemi più seri, ma il centrocampista avverte ancora dolore. Il tedesco viaggia verso il forfait domani sera contro la Viola. Si nutrono speranze, invece, per Cajuste. Lo svedese era uscito anzitempo nel derby con i granata per un problema al flessore che sembra si stia rivelando meno grave del previsto. A riportarlo è Il Mattino.