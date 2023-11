Infortuni Napoli: la reazione di Mazzarri sulle condizioni di Mario Rui e Meret

Napoli calcio - Infortuni Napoli con due giocatori che nelle ultime ore hanno avuto esito dei loro esami strumentali. Si tratta di Mario Rui e Meret con anche i tempi di recupero che sono venuti fuori e Mazzarri ha una prima reazione secondo Il Mattino:

Mazzarri prende informazione sugli infortunati in casa Napoli e storce il naso quando capisce che Mario Rui sarà out almeno un mese per la botta all'adduttore. Meret, invece, è recuperabile già per la partita con l'Atalanta dopo la sosta Nazionali.