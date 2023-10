Infortuni Napoli: Garcia può recuperare solo Elmas per la Champions, le condizioni

Napoli - Da valutare le condizioni di Elmas che ha saltato Verona Napoli per infortunio. Un affaticamento muscolare e si valuta il suo rientro per la Champions League. Non recuperano, invece, gli altri infortunati. Dei calciatori che non non hanno partecipato alla sfida di Verona: Anguissa, Elmas, Juan Jesus e Osimhen, l'allenatore Rudi Garcia potrà recuperare solo il macedone che ieri è rimasto in tribuna a causa di un non precisato problema fisico. Domani Garcia guiderà la squadra in allenamento alle 12 e valuterà le ocndizioni del giocatore.