Infortuni Napoli, due brutte notizie: i tempi di recupero Olivera e Spinazzola

Arrivano le ultimissime notizie per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Napoli con le condizioni e i tempi di recupero di Olivera e Spinazzola svelati da Repubblica:

Ma bisogna sperare che rientri in fretta l’emergenza in difesa. Buongiorno è guarito e sabato (ore 18) tornerà titolare con la Lazio. Tempi più lunghi per Olivera e Spinazzola. La capolista ha il reparto arretrato meno battuto della Serie A ed è da lì che dovrà ripartire, visto che l’attacco - già poco prolifico - è stato indebolito con la cessione di Kvara. Un club che punta allo scudetto avrebbe trattenuto il georgiano o lo avrebbe ben sostituito. Non è andata così.