Infortuni Napoli: buone notizie dall'infermeria

Napoli - Novità per il Napoli che quest'anno ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni. Una situazione particolare e spiacevole per i Campioni d'Italia e ora Mazzarri spera di recuperare giocatori il prima possibile: buone notizie sul fronte infermeria con Natan, Meret e Olivera che hanno ripreso confidenza con il campo, allenandosi parzialmente in gruppo.