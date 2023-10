Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, c'è una vecchia storia che affligge come non mai il presidente De Laurentiis. Si tratta della storia degli infortunati. Un tema che il presidente sta osservando con grande attenzione. Il Napoli contro il Verona dovrà fare a meno di due titolari come Anguissa e Osimhen.