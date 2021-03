Infortunati Napoli, CorSport: settimana decisiva per Manolas, Lozano e Petagna

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E intanto, la settimana sarà utile per capire come stanno Manolas (che è uscito alla seconda di ritorno, a Marassi con il Genoa, per un trauma distorsivo), Lozano (che si è bloccato alla terza, con la Juventus, dopo tredici partite consecutive), Petagna (pure lui fermo dalla sfida con la Juventus) e Osimhen (che a Bergamo ha riportato un trauma cranico e va atteso, senza forzare). Il Napoli sta meglio,non ancora benissimo. La sorte non gli è stata amica, nell'ultimo mese soprattutto".