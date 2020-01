Infortunati Napoli, CdM: Mertens e Maksimovic tornano oggi, Koulibaly ancora in forse

Ultimissime calcio Napoli - Archiviata la pratica Perugia con un 2-0 tondo, il Napoli deve ora tornare a concentrarsi sul campionato. Sabato, infatti, al San Paolo, arriva la Fiorentina di Iachini in una gara quasi da dentro o fuori per la banda di Gattuso, che dopo i risultati ottenuti negli ultimi due mesi non può permettersi altri passi falsi. Sarà importante, soprattutto considerando l'allarme assenze in difesa, provare a recuperare gli infortunati. Con Malcuit fuori ancora a lungo, Mario Rui squalificato ed i vari Maksimovic, Koulibaly e Luperto non al meglio, serve provare a recuperare almeno uno di questi tre per evitare stravolgimenti dietro. A tal proposito, come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il serbo e Dries Mertens torneranno mentre il senegalese resta ancora in dubbio.

Infortunati Napoli Mertens