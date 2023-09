Inferno Osimhen: altro braccio di ferro col Napoli, Victor si è infuriato

Rottura tra il Napoli e Victor Osimhen? Continua il periodo no del giocatore in campo a secco da diverse partite, mentre fuori ci sono degli episodi gravi e spiacevoli che aprono ad un nuovo braccio di ferro tra le parti. Si tratta del caso di TikTok del Napoli.

TikTok Napoli contro Osimhen: la sua reazione

Napoli - Continua ad essere un momento no per Victor Osimhen che non trova pace col Napoli e ora scoppia il caso social. Alle undici di sera scoppia l'inferno virtuale in casa Napoli con Osimhen che ha scoperto di essere stato preso in giro sui social, di precisione dall'account ufficiale del Napoli di TikTok, per il rigore sbagliato a Bologna.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ira di Osimhen è esplosa all’ora di cena, con l'attaccante che si è infuriato e ha preteso che il post venisse immediatamente rimosso. Successivamente è arrivato il post del suo agente Calenda. Ora ci risiamo, con un altro braccio di ferro tra il Napoli e Osimhen.