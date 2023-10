Infermeria Napoli: le ultime su Anguissa, Rrahmani e Juan Jesus

Notizie Calcio Napoli - E’ piuttosto affollata l’infermeria del Napoli in questo momento, con Frank Anguissa l’ultimo ad aggiungersi a causa del problema rimediato contro la Fiorentina dopo appena mezz’ora di gioco.

Infortunati Napoli, tempi di recupero

Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, l’obiettivo ora è recuperarlo per Napoli-Milan del 29 ottobre: dovrebbe saltare, salvo novità, solo le gare con Verona e Union Berlino. Matteo Politano invece non si è allenato ieri per uno stato influenzale, Amin Rrahmani è tornato in gruppo e si avvicina anche il rientro di Juan Jesus che ha svolto parte della seduta coi compagni e parte da solo.