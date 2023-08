Indagine plusvalenze Napoli, De Laurentiis ha sempre ribadito un concetto importante

Napoli calcio, le ultimissime oggi. Importanti aggiornamenti su Victor Osimhen non soltanto in tema di calciomercato Napoli e rinnovo del contratto, ma anche sull'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli sul trasferimento del bomber nigeriano dal Lille oltre tre anni fa e finita nel faro degli inquirenti nel cosiddetto filone plusvalenze. Nella trattativa come contropartite tecniche furono coinvolti i cartellini dei giovani Claudio Manzi, Ciro Palmieri, Luigi Liguori oltre al portiere veterano greco Orestis Karnezis. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione in edicola oggi di Repubblica:



"De Laurentiis, assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri, si è sempre detto tranquillo, ribadendo di aver operato nel pieno rispetto delle regole. Adesso si profila l’archiviazione dell’ipotesi di “dichiarazione fraudolenta” contestata al presidente per l’imponibile dichiarato nel 2021 e relativo all’anno 2020. L’iniziale impostazione accusatoria configurava una presunta evasione dall’Iva di 4,6 milioni determinata da una sovraffatturazione di oltre 21 milioni di euro. All’esito degli accertamenti, a giudizio dei pm si può escludere che il club abbia ottenuto vantaggi di carattere tributario, dunque non ci sono elementi per andare avanti".