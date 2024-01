Napoli - Uno dei problemi più seri di questo Napoli e il gol, che Mazzarri allena ormai da due mesi: per quattro volte, nelle ultime cinque partite, l’attacco (e con loro gli altri) ha consegnato il compito in bianco e le statistiche esprimono un disagio che i tanti errori non cancellano. Il Napoli di Mazzarri ha segnato a Bergamo e con il Cagliari, si è invece congelato con Inter, Juventus, Roma e Monza, ma anche col Frosinone in Coppa Italia.