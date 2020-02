Incubo Coronavirus, Il Mattino: molti hanno chiesto il rimborso del biglietto Napoli-Barcellona

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna de "Il Mattino" molti tifosi avrebbero chiesto il rimborso del biglietto di Napoli-Barcellona per paura del Coronavirus:

"La fobia è collettiva. È un corto circuito emotivo difficile da fermare. E che ha spinto un centinaio di tifosi del Napoli ad avanzare richiesta di rimborso del biglietto per la supersfida di questa sera con il Barcellona. I fantasmi del Coronavirus si aggireranno stasera dalle parti del San Paolo. È impossibile lasciarli fuori dai cancelli. Qualcuno avrebbe fatto volentieri a meno di assistere al match dagli spalti, perché molti vivono un disagio, un blocco che si alimenta all'infinito. Magari qualcuno rinuncerà allo stadio (in molti arriveranno con le mascherine), di sicuro la restituzione dei soldi non è contemplata e quindi la risposta alle richieste è stata negativa, anche perché Napoli non può essere considerata area a rischio contagio. Ed è il motivo per cui, al momento, Napoli-Torino, prevista sabato sera, si giocherà regolarmente con gli spettatori".