Incubo Coppa d'Africa, CorSport: a Napoli si alternano pareri di legali che provano a cercare escamotage per sfuggire alla convocazione di Koulibaly, Anguissa e Osimhen

Napoli Calcio - Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Napoli fatica a godersi i momenti gioiosi. Terrorizzata all'idea che la felicità possa d'improvviso dissolversi, finisce spesso per cercare motivi che le impongano un abito di sofferenza.

"Il nuovo incubo si chiama Coppa d'Africa. La competizione che si disputerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. E cui la squadra di Spalletti dovrà contribuire con i tre giocatori simbolo: Koulibaly, Anguissa, Osimhen. Oltre agli algerini Ounas e Ghoulam nonché a Malcuit che ha origini mauritane e marocchine con passaporto francese. Mezza squadra. Non a caso, in città, da giorni si alternano pareri di legali che provano a cercare escamotage per sfuggire alla convocazione"