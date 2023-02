Incredibile Zeman, è ad un passo dal ritorno al Pescara: i dettagli

Notizie calcio - Il Pescara ha perso contro il Cerignola in trasferta e, nel post partita, ha esonerato il suo allenatore, Alberto Colombo. Alla guida degli abruzzersi, dovrebbe clamorosamente tonare Zdenek Zeman.

Pescara, torna Zeman

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il tecnico boemo ed il presidente Daniele Sebastiani non si siano lasciato in modo idilliaco nel recente passato, la decisione del ritorno dell'ex Napoli in panchina era ormai presa da tempo. Martedì scorso, Delli Carri (il direttore sportivo del Pescara, ndr) è andato a cena a Roma con l’allenatore, con Zeman che ha accettato di tornare volentieri perchè considera la squadra forte, con giocatori funzionali alla sua filosofia di gioco. Il Pescara gli ha offerto un contratto fino a giugno 2024, ma il boemo lo vuole solo fino a questo giugno, con la clausola del rinnovo automatico in caso di promozione.