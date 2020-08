Incontro Gattuso-ADL, Gazzetta: neanche sfiorato il tema rinnovo, se ne riparlerà in Primavera. Il tecnico ha una priorità

Notizie Napoli calcio. Nella giornata di ieri il tecnico Gattuso si è recato a Capri per un summit di mercato con il presidente De Laurentiis. Il tema rinnovo non è stato oggetto di discussione, come riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Presidente e allenatore, non hanno nemmeno sfiorato l’argomento rinnovo, già rimandato, alla prossima primavera, nel primo incontro avuto la scorsa settimana. Per Gattuso, la priorità resta la squadra e la stagione che verrà. Il contratto può attendere e, alla fine, uno dei due dovrà cedere sulla questione clausole. Altrimenti si addenseranno nubi sul futuro napoletano dell’allenatore".