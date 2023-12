Notizie Calcio Napoli - E’ andato regolarmente in scena l’incontro tra rappresentanti della Curva B, circa una decina, e una piccola delegazione di calciatori del Napoli con Walter Mazzarri anche presente: «Ce la farete a chiudere la stagione con una vittoria con la Roma e un'altra con il Monza?», è stata questa la richiesta finale avanzata dai sostenitori come riporta Il Mattino oggi in edicola.