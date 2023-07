Incontro ADL-Garcia questa sera: si farà il punto sul mercato

Continui aggiornamenti che riguardano il futuro del Napoli e il calciomercato che ci sarà in vista delle prossime settimane per l'inizio della nuova stagione, svolta decisiva tra Rudi Garcia e De Laurentiis.

Napoli - Secondo quanto riprotato da Il Mattino ci sarà un incontro in serata tra De Laurentiis e Rudi Garcia per fare il punto della situazione sul mercato del Napoli. Nella giornata di oggi, invece, Garcia andrà a Castel Volturno per iniziare la sua avventura col Napoli e il patron De Laurentiis presenterà la nuova maglia con lo scudetto a bordo della Msc World Europa.