Inchiesta Doppia Curva: entro marzo i deferimenti per Inter e Milan, gli scenari

Ultime notizie - La Procura federale sta ultimando le indagini per la parte legata alla giustizia sportiva legata all’inchiesta Doppia Curva avviata dai pm di Milano che ha per oggetto i legami di Milan ed Inter con gli ultras. Gli imputati sul fronte penale sono gli ex vertici delle due curve di Inter e Milan, Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord nerazzurra e Luca Lucci per la Sud Rossonera, e altri 16 ultras arrestati con loro lo scorso 30 settembre.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport la prossima settimana verranno inviati gli avvisi di chiusura delle indagini che precederà la fase dei deferimenti. Da quel momento, qualsiasi tesserato avrà tempo 15 giorni per farsi interrogare o presentare memorie difensive. Scaduti i termini, ci sarà il deferimento. Le strade a disposizione dei convolvi sono due: patteggiare oppure arrivare a sentenza entro aprile.