Incasso mostruoso per Napoli-Juve, ecco quanto guadagnerà De Laurentiis

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito a Napoli-Juve e alle presenze al Maradona:

"De Laurentiis ha un motivo in più per godersi lo spettacolo: il tutto esaurito garantirà infatti al club un incasso stratosferico: oltre 4 milioni. Il club dunque ha già vinto, ora tocca a Luciano Spalletti e ai giocatori completare l’opera in campo.

Non è una novità il sold out, è invece capitato più di rado che il Napoli abbia affrontato la Juve da favorito, come succederà stavolta. Il successo degli azzurri è infatti offerto dai bookmaker alla quota di 1.95, molto inferiore rispetto a quella proposta alla lavagna per l’eventuale blitz dei bianconeri ( 4.05), mentre il pareggio si può giocare a 3.45"