In stand-by le offerte: resta in bilico il futuro di Zielinski tra addio e conferma

Napoli - Il Napoli ancora non ha chiarito la situazione rinnovi di contratti di alcuni giocatori e per questo motivo che ora bisogna capire come andrà a finire per alcuni di loro. E' il cado di Zielinski, a sua volta in bilico tra addio e conferma. Il centrocampista polacco ha messo in stand by le offerte della Lazio e degli arabi.