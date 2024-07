In questi giorni si chiude il colpo Rafa Marin, il Napoli vuole farlo prima del ritiro di Dimaro

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta chiudendo e ultimando i dettagli per il primo colpo che sarà in difesa e arriverà dal Real Madrid: si tratta di Rafa Marin. Come riporta Il Mattino, sarà perfezionato soltanto nel week end o al massimo a inizio settimana prossima, prima della partenza per il ritiro di Dimaro.