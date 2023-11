"In quattro mesi non ha dato equilibrio, Napoli tramortito!" Garcia bersagliato, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Union Berlino 1-1, di seguito le pagelle dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia.

Napoli-Union Berlino 1-1, pagelle Garcia

Gazzetta dello Sport 5

“Il confronto con il passato non aiuta, ma anche lui dovrebbe darsi una mano. L’avvicinamento a Spalletti è faticoso, i cambi tardivi”

Corriere dello Sport 5

“L’ipoteca sugli ottavi, contro una squadra reduce da 12 sconfitte di fila, si trasforma in un mutuo: la qualificazione è ancora in prestito, lo dice la classifica del girone. La partita, invece, racconta che in quattro mesi non è riuscito a dare equilibrio al suo Napoli: l’azione del pareggio dopo un angolo a favore e i successivi tre contropiede dell’Union, dieci uomini a difesa del forte più una scheggia impazzita (Fofana), confermano che 27 tiri e il 73% di possesso vanno in fumo alla prima scintilla senza una fase difensiva adeguata. Primi cambi dopo 77 minuti, ma qualcuno dei suoi era in debito d’ossigeno già da un po’”

Tuttosport 5,5

“Manca continuità nelle prestazioni (e nella prestazione), così come manca la sensazione che si siano gettate solide basi”

Il Mattino 5,5

“L’assetto nell’equilibrio va totalmente in tilt al gol dei tedeschi. Il tecnico non riesce a sistemare le cose, a cambiare le cose in campo, ci sono praterie per i tedeschi: la squadra si ritrova avvolta nelle nebbie, come tramortita e non si rianima. I cambi arrivano tardi. Eppure non era tutto da buttare, anzi: con un 4-3-3 a lunghissimi tratti capace di tramutare la gara in un monologo anche in termini di tocchi e tocchetti. Il gol arriva al termine di un palleggio avvolgente. Poi il gol preso è un disastro: non c’è traccia di coperture preventive, sono tutti a pensare a far gol. Errore base di principio“