"In quarantena ero in vacanza, già lì avevo firmato il contratto", Mertens e l'amore per Napoli, Il Mattino: momento magico per il belga

Ultime calcio Napoli - «Il rinnovo del contratto? Ho pensato tanto. Ma qui cè un gruppo, l'allenatore e il suo staff è spettacolare. E poi cè la città -ha spiegato Mertens ai microfoni della Rai-. In quarantena ero in vacanza, io stavo bene, già lì avevo firmato il contratto». Gli ultimi dettagli messi a posto nel ritiro del Napoli dove c'era il suo entourage con l'agente Francis.

Mertens

Come riporta Il Mattino:

"Ieri poi nell'hotel in ritiro a Roma la stretta di mano con il presidente De Laurentiis e l'ufficializzazione dell'intesa e la foto sorridente con il presidente, il vice presidente Edo De Laurentiis, l'amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Giuntoli. Una trattativa arrivata a buon fine per la volontà forte del Napoli di tenerlo e per la sua grande voglia di continuare a giocare in maglia azzurra: la firma è arrivata poco dopo un momento storico per lui, il gol numero 122, quello realizzato all'Inter nella semifinale di coppa Italia che è valso agli azzurri la finale e lo ha fatto diventare il bomber del Napoli di tutti i tempi. Un biennale da 4 milioni all'anno più bonus e un bonus di due milioni alla firma: queste le cifre dell'accordo sancito con il club azzurro. In questi mesi si era prospettata per il belga anche la soluzione Inter ma la scelta è ricaduta su Napoli, un amore che continua: Dries arrivò nell'estate del 2013, questo per lui è stato il settimo anno ma non è arrivata la separazione, anzi l'amore è stato rinnovato almeno per due anni e anche un possibile futuro da dirigente".