"In meno di 7 giorni ha ridato al Napoli un'anima e la voglia di lottare", Mazzarri parte con il botto: voto unanime dei quotidiani al tecnico

Napoli calcio - Promosso a pieni voti Walter Mazzarri dopo Atalanta-Napoli. I quotidiano danno un giudizio praticamente unanime per quanto riguarda la prova del Napoli alle dipendenze del tecnico di San Vincenzo il quale è partito subito con il piede giusto battendo l'Atalanta.

Il Mattino 7 - Un talismano e un indovino. Si conferma imbattibile quando subentra in serie A (su 7 volte 5 vittorie e 2 pari) e centra tutte le sostituzioni che portano al blitz in casa dell’Atalanta. Si schiera con il tridente e si affida ai pretoriani dello scudetto. La squadra gioca alta, tiene in mano il pallino del gioco anche se un po’ troppo compassata: la rete di Kvara restituisce fiducia. Dopo il pari, il Napoli soffre nel gioco aereo. Capisce che è il momento di cambiare, rischia Osimhen e si affida ad Elmas e Cajuste. I tre rispondono presente: lo svedese arpiona, Victor apparecchia ed Elmas batte cassa.

Gazzetta dello Sport 7 - Buona la prima. Del suo ci mette la grinta e fa bene a lasciar giocare la squadra come sa. Il Napoli con tanti uomini a mezzo servizio in campo fa la partita, e quando va in sofferenza nella ripresa lui azzecca i cambi.

Corriere dello Sport 7 - In meno di una settimana al completo (o quasi) restituisce al Napoli l’anima e la lucidità per lottare, colpire e reagire. L’intensità deve crescere, certo, ma il lavoro è cambiato da poco e almeno la squadra non è sparita dopo un tempo. I gol e le prestazioni di Kvara ed Elmas sono il simbolo del cambiamento. Insieme con la linea alta, il possesso, l’organizzazione e il sorriso dei giocatori. Il bis lo costruiscono tre cambi: sono segnali.