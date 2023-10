"In crescita esponenziale", Cajuste devastante al Bentegodi: voti super sui quotidiani

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Jens Cajuste dopo la prova offerta contro il Verona:

Il Mattino 7. In crescita esponenziale. Attento in interdizione, prova sempre a fare luce. Bravo su Dawidowicz. Sfiora per due volte il raddoppio

Corriere dello Sport 8. Il Napoli vede il doppio Kvara, che subisce il fallo sistematico, che si rialza, riparte, riempie di sé una gara che gli appartiene.

Gazzetta dello Sport 7. A centrocampo il migliore perché tiene alti intensità e rendimento per tutta la sfida. Va anche due volte con pericolosità al tiro.

Tuttosport 7. Bella gara. Ha proposte di qualità a cui abbina anche tanta quantità. Vicino al gol sia nel primo sia nel secondo tempo.