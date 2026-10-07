In casa Napoli un intero '11' ko in sole sei partite! Allegri ha dovuto letteralmente inventarsi le formazioni

Ultime notizie SSC Napoli - Dall’inizio dell’anno sono undici gli stop patiti dai giocatori del Napoli di Allegri. Un numero rilevante soprattutto perché finora il Napoli ha giocato solo sei partite (cinque di campionato e una di Champions League). Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Massimiliano Allegri "ha dovuto letteralmente inventarsi le formazioni e non ha potuto ricorrere alle rotazioni che pure sarebbero servite per non affaticare sempre gli stessi uomini e soprattutto nel prossimo futuro dove il Napoli dovrà affrontare tante partite ravvicinate. Un elenco lungo, che ha inciso inevitabilmente sul cammino fino a questo momento del Napoli".

Prima di Vergara era toccato a Favasuli e Olivera. Avevano già dovuto fermarsi Marianucci, Buongiorno, Alisson, Meret, Anguissa, Giovane, McTominay e Spinazzola.