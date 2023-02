"In carcere penso a Ciro Esposito". Antonella Leardi risponde a De Santis: "Non dica idiozie"

La rivalità tra ultras della Roma e del Napoli sta registrando negli ultimi anni diversi fatti di cronaca. Su questi fatti ha avuto modo di esprimersi anche Daniele De Santis, in carcere per aver ucciso Ciro Esposito prima della finale di Coppa Italia, come riporta Il Mattino.

«Ogni giorno, in cella, penso a Ciro Esposito. Non nego di aver anche desiderato che l’epilogo di questo dramma fosse a parti inverse. Mi pento di essermi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Al posto di Ciro poteva trovarcisi chiunque». Parla dal carcere di Rebibbia Daniele De Santis, l’ultras giallorosso condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso con un colpo di pistola il 3 maggio del 2014 il tifoso del Napoli Ciro Esposito .

Parole a cui non crede Antonella Leardi, la mamma di Ciro. «De Santis è sceso in strada con una pistola. Non stava ‘nel posto sbagliato al momento sbagliato’ come dice. Non dica idiozie, perché chi si pente non dice le bugie: mi ha ammazzato Ciro in maniera feroce».

