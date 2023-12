Ultime notizie Napoli - L'ex calciatore del Napoli Gianni Improta racconta il suo Antonio Juliano, citato da Il Mattino.

Improta ricorda Juliano

Gianni Improta racconta il suo Juliano:

«Totonno merita tutto il rispetto e l'affetto immaginabile, per ciò che ha dato alla squadra e alla sua città, nonostante il suo carattere. A Juliano va detto grazie per averci regalato la possibilità di goderci a Napoli calciatori come Krol e Maradona, senza di lui questi campioni non avrebbero vestito la maglia azzurra»