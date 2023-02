Impressionante Osimhen: è saltato fino a 2,58 metri da fermo nel gol dello 0-2 allo Spezia!

Calcio Napoli - Lo stacco di testa di Victor Osimhen in uscita su Dragowski è stato un gesto atletico impressionante. L'attaccante, da fermo, è riuscito a staccare più alto del portiere dello Spezia che misura 191 centimetri d'altezza. La Gazzetta dello Sport svela un dato incredibile riguardo lo stacco di testa eseguito dal centravanti del Napoli in occasione del gol dello 0-2.

Salto Osimhen gol Spezia Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela quanto è saltato saltato in alto l'attaccante del Napoli in occasione della rete del provvisorio 0-2. Stando a quanto pubblicato dal quotidiano, Osimhen sarebbe salito in cielo, da fermo, elevandosi per 2,58 metri. Una roba pazzesca. Osimhen ha migliorato anche il suo precedente della scorsa stagione: 2.52 metri con il Torino al Maradona.