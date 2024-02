L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto della situazione dopo la vittoria del Napoli per 6-1 contro il Sassuolo:



"L’impatto di Osimhen al rientro dalla Coppa d’Africa è impressionante, ha realizzato cinque gol in tre partite, uno ogni 48 minuti. Il Sassuolo ha prestato il fianco allo show del Napoli, non lo ha mai contenuto, ha assistito quasi inerme alla rinascita di una squadra che ha ritrovato fiducia, compattezza e i principi di gioco".